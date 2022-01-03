ساعات حاسمة ومصيرية تنتظرنا

الحديث يدور عن لقاء جمع بين قيادات سياسية وعسكرية لحركتي حماس والجهاد عقب تدهور حالة الأسير المضرب عن الطعام منذ نحو مائة وأربعين يوما، اجتماعا يحمل في طياته أسئلة كثيرة عن المتوقع في الساعات القادمة.

هل هذا الاجتماع لوضع الخطوات الواجب التحرك بموجبها من قبل الحركتين ، والسناريوهات المتوقعة حال إعلان استشهاد الأسير أبو هواش، خاصة التحذيرات بلغت أشدها من القوى والفصائل الفلسطينية والمسيرات والتظاهرات التي تسير في شوارع الضفة، أو التظاهرات التضامنية معه في بعض مناطق فلسطين المحتلة.

في اعتقادي أن الاجتماع لم يكن من أجل الاجتماع وإن لم يسرب عبر الإعلام ما دار في هذا الاجتماع ، ولذلك أعتقد في نهاية الاجتماع كان القرار استعدوا وكونوا على أهبة الاستعداد، ولا ترفعوا أيديكم عن الزناد في انتظار الأوامر.

الساعات القادمة ساعات حاسمة ستحدد مصير المنطقة ما لم يتدارك الاحتلال الموقف ويوقف جريمة اغتيال الأسير أو هواش بالإفراج عنه فورا دون تردد حتى لا يحدث التدهور والتصعيد الخطير.