تردد قناة cbc سفرة الجديد 2022، شهد تردد قناة cbc سفرة الجديد اهتمامًا بارزًا خلال الساعات الماضية على محركات البحث لا سيما محرك جوجل حيث رصد فريق العمل بموقع "فلسطين اليوم" بحثًا مكثفًا حول التردد الجديد للقناة.

وتعد القناة واحدة من أنجح وألمع القنوات الموجودة على القمر الصناعي نايل سات التي تهتم بنشر وجبات الطعام ووصفات جديدة للطعام اضافة لأنواع مختلفة من الحلويات.

يًشار إلى أن قناة سي بي سي بدأت بث برامجها عام 2011، وبالرغم من قصر مدة تواجدها بين القنوات المختلفة على القمر الصناعي إلا أنها حققت نسب مشاهدة عالية للغاية، وأصبحت من أوائل القنوات التي يحرص المشاهد على تواجدها في قائمة قنواته.

ونحرص في وكالة فلسطين اليوم على نشر تردد قناة CBC سي بي سي 2021 نظرًا لاهتمام الناس بها.

تردد قناة CBC سي بي سي 2022

من الجدير بالذكر أن قناة سي بي سي كانت قد قامت بتغيير ترددها في الفترة الأخيرة، مما زاد من معدلات البحث عنها، ونجد أن التردد الجديد هو:

التردد : 11785.

كما يذكر أن الاستقطاب الخاص بالقناة يكون عمودي.

ومن الجدير بالذكر أن معدل الترميز الخاص بها :27500.

كما تتواجد القناة على القمر الصناعي نايل سات.

ويذكر أن معامل تصحيح الخطأ 5/6.

في حين أن اسم القناة موجود على جهاز الاستقبال يكون CBC.





برامج قناة سي بي سي2022:

وتقوم قناة سي بي سي بتقديم مجموعة متنوعة ومختلفة للغاية من البرامج، بالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات، ويأتي من بين برامج تلك القناة:

البرنامج الاجتماعي معكم منى الشاذلي، والذي يعد من أشهر برامج القناة ويحصل على نسب مشاهدة عالية.

بالإضافة إلى البرنامج الفني اتس شو تايم.

والبرنامج النسائي الاجتماعي الأشهر الذي يعرض على القناة منذ

عدة سنوات الستات ميعرفوش يكدبوا.

وأخيرًا البرنامج الإخباري “من مصر” تقديم كلا من عمرو خليل وريهام إبراهيم.