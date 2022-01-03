الجهاد تنظم وقفة تضامنية مع الأسير ابو هواش في بيت لحم

نظمت حركة الجهاد الإسلامي أمام ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم وقفة تضامنية مساندة للأسير البطل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ140 على التوالي.

ورفع المشاركون لافتات وصور الأسير هشام أبو هواش، تضامناً معه في ظل تردي وضعه الصحي، وخطورة حالته إثر استمراره في معركة الإضراب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري.

وأكد المشاركون ضرورة التفاعل مع قضية الأسير هشام أبو هواش، الذي يستمر في معركته رافضاً الهزيمة والانكسار، مشيراً إلى أن الجماهير تقف معه حتى النصر الحتمي، كما انتصر الأسرى من قبله.

يذكر أن الأسير هشام أبو هواش يتعرض لخطر الموت، بعد 140 يوماً من الإضراب عن الطعام.