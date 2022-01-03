بعد زعمه اطلاق نار من غزة
هل يقصف جيش الاحتلال غزة مجدداً؟
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:39 م
03 يناير 2022
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بإطلاق نيران ثقيلة من قطاع غزة استهدفت المنطقة الحدودية جنوب قطاع غزة صباح اليوم الإثنين.
وأوضحت الصحيفة أن النيران أطلقت من مدفع رشاش عادة ما تستخدمه الفصائل المسلحة في غزة ضد الطائرات، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وقال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" إنه في وقت سابق من اليوم تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة بغلاف فزة نتيجة إطلاق نيران رشاشة من جنوب القطاع باتجاه الحدود.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن حادثة اليوم هي الثالثة في أقل من أسبوع بعد إصابة عامل إسرائيل عند حدود شمال قطاع غزة، وسقوط الصاروخين قبالة سواحل غوش دان فجر السبت.
وتساءل مستوطنون من غلاف غزة عبر تويتر: هل سيكون هناك رد الليلة في قطاع غزة على إطلاق النيران الرشاشة جنوب القطاع؟ أين السياسة الجديدة التي وعدونا بها؟.
وقالوا: الجيش الإسرائيلي لا يفهم الضرر الهائل الذي يسببه للردع ولثقة الجمهور الإسرائيلي.
وأضافوا: إذا كان الجيش الإسرائيلي خائفا من المواجهة مع حماس فكيف يمكنه الصمود أمام مواجهة مع إيران وحزب الله في الشمال.