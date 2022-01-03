جمعية اقرأ تفوز بأربعة مراكز أولى في مسابقة شهيد القدس القرآنية

حَقَقَت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي وجمعية اقرأ الخيرية ، فوزاً كبيراً في (مسابقة شهيد القدس القرآنية الفلسطينية الدولية)، حيث حازت فيها على أربعة مراكز أولى في فئتي المسابقة.

وأوضح وليد حلس مسؤول اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي، في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الجمعية فازت بأربعة مراكز أولى في الفئتين المتعلقتين بالمسابقة، الحدر والتدوير والتحقيق.

وبين، أن الفئة الأولى المتعلقة بالحدر والتدوير مخصصة من سن 13 عاماً إلى 25 عاماً، وفاز عنها المركز الثالث وهو عبد العزيز نبيل الطناني.

أما الفئة الثانية –وفق حلس- فهي التحقيق والتي حازت على المراكز الثاني والرابع والخامس على التوالي وهم يونس رمضان الحلو، وأحمد عبد الناصر الشناط، ومحمد حسني منصور.

ووصف حلس، هذا الفوز بالثمين والأول من نوعه لجمعية اقرأ الخيرية واللجنة الدعوية العامة في هذه المسابقة الدولية المميزة (مسابقة شهيد القدس القرآنية الفلسطينية الدولية، مؤكداً أن المسابقة لم تكن بالسهلة على الإطلاق.

وأهدى حلس، الفوز إلى القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي حاضن أهل القرآن الكريم و راعي مسيرة حفظة كتاب الله عز وجل لحظة بلحظة وخطوة بخطوة.

وأشار حلس، إلى أن هذه المسابقة تأتي في ظل خذلان العرب والمطبعين مع العدو الصهيوني، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.