مطالبين بالتحرك لدعمه..أسرى محررون بالضفة: أبو هواش قضية شعبنا بأكمله

أكد الأسرى المحررون في الضفة المحتلة، الذين خاضوا معركة الإضراب عن الطعام سابقاً في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين 3/1/2022، أن الأسير المضرب هشام أبو هواش يمثل قضية الشعب الفلسطيني بأكمله وهو يتحدى قانون الاعتقال الإداري.

ودعا الأسرى المحررون في تصريحات خاصة، للمشاركة الفاعلة في المسيرة الحاشدة إسناداً ودعماً للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ(140) على التوالي، والتي ستنطلق اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر من أمام الجامع الكبيرة في مدينة البيرة، بالضفة المحتلة.

وقال الأسرى المحررون، في تصريحات خاصة، إن هشام أبو هواش يمثل قضية الشعب الفلسطيني بأكمله وهو يتحدى قانون الاعتقال الاداري، الذي يعاني منه أبناء شعبنا منذ سنوات الاحتلال فنصرته ومساندته هي واجب ديني ووطني لا يجوز التخلي عنه مهما كانت الظروف.

يشار إلى أن الأسير هشام أبو هواش، دخل في وضع صحي خطير، يهدد بفقدان حياته، وفقدان أعضاءه من جسده لوظائفها، واشتباه في إصابته بتسمم في الدم وتلف في الكلى.

ويواصل الأسير هشام إضرابه المفتوح عن الطعام، استكمالاً لسلسلة إضرابات خاضها أسرى ومحررون فلسطينيون، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.