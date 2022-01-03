كورونا غزة تسجل انخفاضاً في اعداد الوفيات والإصابات

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 3/1/2021 ، عن تسجيل حالة وفاة و"97" إصابة جديدة بعد اجراء 1587 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 71 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 47 حالة.

وأوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين 190537 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 1440 حالة ، واجمالي المتعافين 187388 حالة ، اجمالي الوفيات 1709 وفاة

وبينت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 71 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 47 حالة.

وبشأن التطعيمات ، أوضحت ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة ، اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 546502 شخص.