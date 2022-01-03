يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 3/1/2022، انخفاضاً في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 182.65 شيكل $58.72

سعر الذهب عيار 22 167.43 شيكل $53.83

اسعار الذهب عيار 21 159.82 شيكل $51.38

اسعار الذهب عيار 18 136.99 شيكل $44.04

سعر الذهب عيار 14 106.55 شيكل $34.25

سعر الذهب عيار 12 91.32 شيكل $29.36

اسعار أوقية الذهب 5,680 شيكل $1,826

اسعار جنيه الذهب 1,279 شيكل $411.05

اسعار كيلو الذهب 182,649 شيكل $58,720

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

2 يناير 183.11 160.22 137.33 106.81 91.55

1 يناير 183.24 160.34 137.43 106.89 91.62

31 ديسمبر 183.13 160.24 137.35 106.82 91.56

30 ديسمبر 181.50 158.82 136.13 105.88 90.75

29 ديسمبر 181.12 158.48 135.84 105.65 90.56

28 ديسمبر 180.25 157.72 135.19 105.15 90.13

27 ديسمبر 181.49 158.81 136.12 105.87 90.75

26 ديسمبر 183.45 160.53 137.59 107.01 91.73

25 ديسمبر 183.45 160.53 137.59 107.02 91.73

24 ديسمبر 183.45 160.53 137.59 107.02 91.73