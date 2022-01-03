أبو هواش حالته اشبه "بالموت السريري".. تحذيرات فلسطينية من استشهاده في أي لحظة

وسط تدهور خطير على حالته الصحية ومع دخول يومه الـ140 للإضراب عن الطعام ، يواصل الاسير هشام أبو هواش الإضراب وسط ملحمة شعبية وفصائلية داعمة لإضرابه و تحذيرات من استشهاده في أي لحظة .

قدري ابو بكر قال ان التقارير الطبية التي يشرف عليها اطباء "اسرائيليين" تفيد ان الحالة الصحية للأسير المضرب هشام ابو هواش لليوم 140 على التوالي هي أشبه "بالموت السريري."

واوضح ابو بكر ان الأسير أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد، ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام، وصحته تتراجع بشكل ملحوظ، ويعاني من ضعف في حاسة السمع و البصر وعدم القدرة على الكلام، واصبح لا يشعر بالآلام نتيجة الهزال الشديد في كافة انحاء جسده .

وأكد ابو بكر أن الاحتلال يتبع سياسة الاعدام البطيء بحق أبو هواش بشكل متعمد والدليل على ذلك تجميد الحكم الاداري ، وجدد مطالبته لكافة جهات الاختصاص وللمؤسسات الحقوقية الدولية، أن تكف عن حالة الصمت حيال ما يجري بحقّ المعتقلين الإداريين، كما جدد مطالبته الخاصة بضرورة أن يكون هناك قرار وطني لمقاطعة هذه المحاكم.

ولفت ان الاسير هشام ابو هواش يرفض تعليق اضرابه عن الطعام حتى تحقيق مطالبه المتمثلة بإطلاق سراحه فورا او الغاء الحكم الاداري الصادر بحقه .

وحذر ابو بكر من الارتدادات الشديدة والعنيفة داخل السجون الاسرائيلية وخارجها, وفي ارجاء الارض المحتلة في حال استشهاد الاسير المضرب هشام ابو هواش نتيجة لتعنت الاحتلال بالرد على مطالبه .

وتابع أبو بكر، أن نبأ استشهاد الأسير هشام أبو هواش قد يأتي في أي لحظة، فهو يعاني من آلام في كل أنحاء جسمه خصوصاً أنه يدخل في غيبوبة بين الحين والآخر، ولديه ضعف في حاستي السمع والبصر ولا يقدر على الكلام، بالإضافة إلى أن حركة جسمه ضئيلة جداً، وهو في وضع خطير جداً وهذا حديث الأطباء "الإسرائيليين" سواء المدنيين أو أطباء إدارة السجون، ومن الممكن أن نسمع نبأ استشهاده في أي لحظة، إذا اما تراجعت إدارة السجون بإلغاء الحكم الإداري بحقه".

وناشد أبو بكر إلى تحرك وزخم شعبي واسع تضامنا مع الأسير أبو هواش، مؤكداً أن السلطة تجري اتصالات مع الاحتلال ومع المصريين لوضع حد لمعاناة أبو هواش، مشيراً إلى أن كيان الاحتلال لم يستجب بإيجابية لهذه الاتصالات.

يذكر أن الأسير أبو هواش مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ140 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري.

ومن جانبه حذر وكيل هيئة شؤون الاسرى والمحررين الدكتور عبدالقادر الخطيب من خطورة الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش من مدينة دورا قضاء الخليل، والمضرب عن الطعام لليوم ١٤٠ على التوالي، إحتحاجاً على اعتقاله الإداري.

وأوضح الخطيب أن حياة الأسير أبو هواش تقترب مع كل دقيقة تمر عليه وهو بهذه الحالة من الموت، وأن الأطباء في المستشفى يتحدثون بشكل واضح عن إمكانية كبيرة لوفاة مفاجئة، أو تجلطات تكون تكون ننائجها أبدية عليه.

وطالب الخطيب بضرورة أن يكون هناك ضغط مباشر على الجهات الإسرائيلية لإنهاء إعتقاله فوراً، ونقله الى مستشفيات فلسطينية لإنقاذ حياته، لذلك المطلوب حالياً أن يتحول قرار المحكمة من تجميد الإعتقال الإداري الى انهائه.

وأضاف الخطيب " ان التعنت الاسرائيلي في عدم الافراج عنه، يثبت بالدليل القاطع ان هناك مخططاً لإعدامه، وان صمت المؤسسات الدولية والحقوقية هو مشاركة في الجريمة، محذرا في الوقت نفسه بأن الوقت اصبح ليس في صالح أحد ".

أقوال الدكتور الخطيب جاءت خلال زيارته ووفد من الهيئة ضم: المحاميان رامي العلمي وكامل الناطور، ومديري الهيئة في الخليل وبيت لحم ابراهيم نجاجرة ومنقذ ابوعطوان، مساء أمس الأحد لعائلة الاسير ابو هواش، للوقوف الى حانبهم، وللتأكيد على أن كل طواقم الهيئة تعمل لإحداث أي ثغره تساعده في تحقيق هدفه في كسر إعتقاله، والإنتصار على السجان.

وفي سياق اخر زار الخطيب ووفد الهيئة منزل الأسير جمال الرجوب، لتهنئة عائلته بسلامته بعد إجراءه عملية جراحيه دقيقة في الحنجرة قبل أسبوع، كما تم زيارة عائلة الأسير منيف ابو عطوان للاطمئنان على صحة والده، وبمناسبة دخوله عامه العشرين في سجون الاحتلال.