ينشر لكم موقع "فلسطين اليوم" بشكل مستمر كافة ترددات قنوات الاطفال، حيث تهم آلاف من المتابعين والمشاهدين، وفي هذا المقال نقدم لكم أحدث ترددات لقنوات الأطفال 2022 على جميع الأقمار الصناعية.

إليكم كافة ترددات قنوات الأطفال 2022

وزادت عمليات البحث على كافة ترددات قنوات الاطفال ومنها :تردد قناة طيور الجنة، وتردد قناة سمسم، وتردد قناة كرتون نتورك CN Arabia، وتردد قناة MBC3، وتردد قناة ماجد، وتردد قناة مودي كيدز، وتردد قناة كراميش، وتردد قناة ميكي، وتردد قناة طيور بيبي ، وتردد قناة ميكي كيدز، وتردد قناة أطفال ومواهب، وتردد قناة دودو كيدز الجديد، وتردد قناة كوجي 2021.

إليكم كافة ترددات قنوات الأطفال 2022

تردد قناة كراميش الجديد

التردد: 11603 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة طيور الجنة 2022

التردد: 11393 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة طيور بيبي الجديد

التردد: 11396 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

القمر الصناعي: نايل سات .

إليكم كافة ترددات قنوات الأطفال 2022

تردد قناة ميكي 2022

التردد: 11528 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة بطوط الجديد

التردد: 11594 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

إليكم كافة ترددات قنوات الأطفال 2022

تردد قناة تنه ورنه 2022 Tinh Warna

التردد: 11853 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة زي ألوان 2021 Zee Alwan

التردد: 11277 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كرتون نتورك الجديد Cartoon Network CN2020

التردد: 12226 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

إليكم كافة ترددات قنوات الأطفال 2022 ​​​​​​​

تردد قناة سمسم 2022

التردد: 11483 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ماجد الجديد 2022

التردد: 12221 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة دودو كيدز الجديد 2022

التردد: 12604 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة أطفال ومواهب 2022

التردد: 11353 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

إليكم كافة ترددات قنوات الأطفال 2022

تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2022

التردد: 11602 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة مودي كيدز 2022

التردد: 11603 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

ردد قناة كوجي الجديد 2022

التردد: 11636 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصح

تصحيح الخطأ: 4/3 .القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة MBC3 للأطفال الجديد 2022

التردد: 11475 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: رأسي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ميكي كيدز 2022

التردد: 11526 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 8/7 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .