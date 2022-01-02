"بينت": قد نصل إلى 50 ألف مصاب بكورونا يومياً

أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، مساء اليوم الأحد، أنها سجلت أعلى معدل إصابة يومي بفيروس "كورونا" منذ أيلول الماضي، وسط ترجيحات بارتفاع حاد بأعداد الإصابات في الفترة المقبلة في ظل انتشار المتحور "أوميكرون".

وقال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، نفتالي بينيت في مؤتمر صحفي، مساء اليوم: "قد نصل إلى 50 ألف مصاب بكورونا يومياً".

كانت قالت تقارير"إسرائيلية" :"أن محطات فحوصات "كورونا" شهدت اكتظاظا حادا جدا في اليومين الأخيرين، ما قد يودي إلى نقص بالفحوصات في الأيام القادمة جراء انهيار محتمل لمحطات الفحص".

من جانبه قال بروفيسور عيران سيجل من معهد "وايزمان" للعلوم لصحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية :"إن أعداد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" قد تتجاوز الـ 20 ألف إصابة يوميا في الفترة المقبلة، ما يعني تضاعف أعداد الإصابات التي كانت قد سجلتها الصحة "الإسرائيلية" في موجة الإصابة الرابعة.".

وأضاف وايزمان:" ستشهد الأسابيع الثلاثة المقبلة ارتفاعا حادا وإصابة 1 من كل 4 أشخاص بفيروس "كورونا".

وكان وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس، قد قال خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية اليوم الأحد، إن وزارته لن تستطيع تأمين الفحوصات للجميع في ظل نقص المعدات اللازمة وتسارع وتيرة الانتشار التي لم تشهدها إسرائيل من قبل.