مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الأحد، باندلاع مواجهات بين الشبان الثائرين وقوات الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقدمت بيتا 9 شهداء ومئات المصابين، منذ اندلاع المواجهات شبه اليومية في البلدة في منتصف يونيو الماضي، احتجاجا على إقامة البؤرة الاستيطانية "أفيتار".

وطوّر الشباب الثائر من أساليبهم في مقاومة الاحتلال، وخاصة في فعاليات الإرباك الليلي، منها تفجير براميل صوتية كبيرة قبالة حاجز للاحتلال، كما يطلقون المفرقعات والألعاب النارية باتجاه جنود الاحتلال الذين يحرسون البؤرة الاستيطانية الجاثمة على قمة جبل صبيح.

وتعهد ثوار بيتا بالمضي قدما في مقاومتهم وتصديهم لقوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بكافة الأشكال الممكنة، حتى رحيلهم جميعا عن الأرض الفلسطينية.

ويُشار إلى أنه تطلق قوات الاحتلال الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز بشكل مكثف تجاه الشبان في محيط جبل صبيح بشكل مستمر وتحاول إبعادهم عن المكان لإقامة مستوطنة أعلى الجبل.