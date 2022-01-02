طريقة عمل الكبدة الاسكندراني، بعد أن سجل محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة من أجل التعرف على هذه الطريقة والمكونات.

يعكف فريق"فلسطين اليوم " في هذه المقالة شرح لكم طريقة عمل الكبدة الإسكندراني في البيت، وأبرز المكونات المطلوبة وطريقة تحضيرها.

مكونات الكبدة الإسكندراني

أولاً: عصير ليمون.

ثانيًا: 5 فصوص ثوم.

ثالثًا: شرائح طماطم.

رابعًا: ملح وفلفل أسود

خامسًا: نصف كيلو كبدة بتلو.

سادسًا: 3 ملاعق كبيرة خل أبيض.

سابعًا: ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.

ثامنًا: ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

تاسعًا: حبة فلفل أخضر حار.

عاشرًا: بصلة كبيرة مقطعة جوانح.

الحادي عشر: ملعقة صغيرة كمون.





طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

أولاً: وفي الخطوة الاولى من اعدا الوجبة، قم بتقطيع الكبدة إلى شرائح طويلة وبسمك قليل.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الماضية، يتم خلط عصير الليمون مع الثوم المفروم والخل والكمون والكزبرة والملح والفلفل الأسود والكزبرة ويتم تتبيل الكبدة بهذا الخليط لمدة نصف ساعة.

ثالثًا: وفي الخطوة الثالثة، نحضر مقلاة كبيرة ويوضع بها الزيت ونضيف الكبدة مع التتبيلة وتقلب على النار حتى تنزل الكبدة الماء ويجف.

رابعًا: وبعد ذلك ،ضيفي البصل ونقلب وبعدها الفلفل الحار والطماطم وتقلب الكبدة باستمرار وتترك تنضج مع الخضروات.

خامسًا: في الخطوة الخامسة ، يترتب عليك ترفع الكبدة من على النار وتوضع في طبق التقديم ويرش عليها البقدونس المفروم وتقدم ساخنة.

وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان طريقة عمل الكبدة الإسكندراني في البيت نتمنى أن تنال اعجابكم وصحة وعافية على قلوبكم طعامًا هنيئًا.