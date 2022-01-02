مؤسسة حقوقية تُطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة أبو هواش قبل فوات الأوان

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير هشام أبو هواش، الذي يواصل اضرابه عن الطعام لليوم 139 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

كما طالبت الهيئة، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري وقبل فوات الأوان، لضمان حياة أبو هواش وحقه في الحياة وصون كرامته وممارسة الضغوطات الدبلوماسية والقانونية على القوة القائمة بالاحتلال، للوقوف أمام التزاماتها القانونية والأخلاقية لتوفير الحماية اللازمة له وإطلاق سراحه بشكل فوري ومعاملته معامله إنسانية.

ودعت الهيئة، المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للتدخل الفاعل لإنقاذ الأسير هشام أبو هواش والإفراج الفوري عنه والسماح بنقله الى أحد المستشفيات الفلسطينية للعلاج.

والأسير أبو هواش أب لـ 5 أطفال، وهو من بلدة دورا، غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، واعتقل في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وحُوّل إلى الاعتقال الإداري.

وبعد مماطلة استمرت شهورا، جمّدت سلطات الاحتلال الأحد الماضي أمر اعتقاله الإداري، ونقلته إلى المستشفى بوضع صحي حرج، لكنه رفض تعليق إضرابه.