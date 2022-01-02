وزيرة الصحة: نتابع عن كثب الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن الوزارة تتابع بشكل حثيث، الوضع الصحي الخطير للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، الذي يواصل إضرابه لليوم 139 على التوالي".

وأوضحت الوزيرة الكيلة، اليوم الأحد، أنها هاتفت زوجة الأسير أبو هواش المتواجدة في مستشفى "أساف هروفيه"، التي أكدت أنه يعاني من وضع صحي حرج حسب الأطباء، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية المختلفة تتابع حالته الصحية.

وأكدت أن الاحتلال يتعمد الإهمال الطبي بحق الأسرى وأن الصمت في ملف الأسرى يعني موتا محتما لهم، لا سيما للمرضى منهم، حيث يعاني 550 أسيرا من أمراض بدرجات خطورة مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، 10 منهم على الأقل مصابون بالسرطان والأورام.

ويعاني الأسير أبو هواش من حالة صحية حرجة، ويتعرض لغيبوبة متقطعة، وضعف في البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.

وشكلت وزيرة الصحة، الأسبوع الماضي، وفدا طبيا لمتابعة حالة الأسير أبو هواش، ومعاينته سريريا، والذي أفاد أن حالته الصحية حرجة وقد يحدث الأسوأ في أي لحظة، وذلك ضمن المتابعة الحثيثة من الرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية.