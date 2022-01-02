مشروب غير متوقع لخفض ضغط الدم

قال هيروشيغي إيتاكورا، مدير عيادة شيبورا في اليابان، إن القهوة، رغم شهرتها بأنها أحد رافعات الضغط، لكنها في الواقع أحد المشروبات التي يمكن أن تخفض ضغط الدم، ولكن كيف؟

لاحظ الطبيب، بحسب موقع "ياهو جابان"، أنه يجب إضافة الخل أو الليمون إلى القهوة. نصح بتناول 3 إلى 4 أكواب من هذا المشروب يوميًا لدعم تأثيرات البوليفينول.

أكد إيتاكورا أن حمض الكلوروجينيك، الذي يعطي القهوة مرارة ولونًا، له عدد من الخصائص المفيدة، بما في ذلك التأثير المضاد للبكتيريا في الأمعاء، والوقاية من انخفاض وظائف الكبد، وكذلك قصر النظر وقصر النظر الشيخوخي.

وأضاف الأخصائي أنه يجب إضافة الخل إلى القهوة لتعزيز تأثير حمض الكلوروجينيك.