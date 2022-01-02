بينيت يوجه رسالة للمقاومة !

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، نفتالي بينيت، ظهر اليوم الأحد 2/1/2021، إن من يوجه صواريخ تجاه مدينة "إسرائيلية" سيتحمل المسؤولية.

جاءت تصريحات بينيت في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية، التي أكد خلالها أن قصص البرق والرعد التي تكررها المقاومة بغزة شتاء بعد آخر، لم تعد مقبولة لبلاده.

ونقلت إذاعة الجيش "الإسرائيلي" عن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن سلاح الجو "الإسرائيلي" هاجم الليلة الماضية سلسلة من الأهداف في مدينة خان يونس، فضلا عن مهاجمة عدد من مواقع المقاومة على حدود قطاع غزة.

وكان الجيش "الإسرائيلي" قد أعلن، صباح أمس السبت، أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر أمام سواحل "تل أبيب".