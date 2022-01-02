بنكيران: لا يمكن لأحد أن يُلزم "العدالة والتنمية" في المغرب بالتطبيع

جدد الأمين العام لـ"حزب العدالة والتنمية" المغربي عبد الإله بنكيران، موقف حزبه الرافض لتطبيع الرباط مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في لقاء حزبي بالعاصمة الرباط، إن "موقفنا لن يتغير لسبب بسيط، وهو أن الإسرائيليين لا زالوا يسيؤون إلى إخواننا الفلسطينيين، ويأخذون أراضيهم ويجرفون أشجارهم ويعتدون عليهم".

وأضاف: "نحن نتفهم موقف الدولة، ولن ندينه، لكننا نستغرب هرولة البعض نحو التطبيع بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن لأحد أن يؤاخذنا على موقف حزبنا من التطبيع مع الكيان الصهيوني، أو يلزمنا بموقف معين".

يُشار إلى أن عبدالإله بن كيران، شغل منصب رئيس الحكومة للمملكة المغربية السابع عشر بين 29 نوفمبر/تشرين أول 2011 - 5 أبريل/نيسان 2017، ويشغل منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي منذ 20 يوليو/تموز 2008، وكان عضو مجلس النواب المغربي عن سلا (المدينة) منذ عام 1997، لثلاثة ولايات.