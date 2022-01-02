بسبب كلمته في بيت عزاء .. لائحة اتهام بحق القيادي من حماس حسن يوسف

قدمت محكمة الاحتلال لائحة اتهام بحق القيادي في حركة “حماس” حسن يوسف بسبب إلقائه كلمة في بيت عزاء شهيد نفّذ عملية ضد الاحتلال في القدس.

وقررت محكمة الاحتلال في معسكر “عوفر” تقديم لائحة اتهام بحق القيادي يوسف (63 عامًا) تتضمّن “التحريض”، وذلك على خلفية إلقائه كلمة في بيت عزاء الشهيد المقدسي فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط شمالي شرق القدس.

يُشار إلى أن آخر اعتقال للشيخ حسن يوسف كان في الثاني من تشرين أول/ أكتوبر 2020، حيث اعتُقل من منزله في بلدة بيتونيا غربي رام الله، وكان قد أُفرج عنه من سجون الاحتلال قبل نحو شهرين فقط من هذا التاريخ.

قضى الشيخ يوسف تسعة شهور في الاعتقال الإداري، ثم أفرج عنه من سجن “عوفر“ في الثامن من شهر تموز الماضي 2021.

وأمضى القيادي في حركة “حماس” نحو 21 عامًا في سجون الاحتلال، كانت معظمها في الاعتقال الإداري.

أمّا عن أبو شخيدم فقد كان معلمًا في مدرسة الرشيدية بمدينة القدس المحتلة، وأحد المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، ونفّذ عملية في مدينة القدس المحتلة العام الماضي.

واستُشهد المربّي أبو شخيدم في الـ21 من شهر تشرين ثاني 2021، عقب اشتباك مسلّح مع قوات الاحتلال في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس، أسفر عن استشهاده عقب إطلاق شرطة الاحتلال النار عليه.

كما أسفرت العملية عن مقتل مستوطن وإصابة آخر وشرطيين “إسرائيليين” أيضًا بجروح طفيفة.

أعقب ذلك، سلسلة من الإجراءات العقابية بحق زوجة وأبناء الشهيد أبو شخيدم، حيث تم التحقيق معهم كبارًا وصغارًا، حتى ابنه الذي يبلغ من العمر 8 سنوات اعتُقل وتم التحقيق معه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل الشهيد أبو شخيدم في مخيم شعفاط في الـ7 من شهر كانون أول 2021، وأخذت قياسات المنزل تمهيدًا لهدمه.