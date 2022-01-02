ردود غاضبة: "إسرائيل" قبلت حجة "البرق" وحكم "تل أبيب" كــ "سديروت"

تتواصل ردود الافعال الغاضبة من قبل عدد من قادة الاحتلال بشأن قصف الاحتلال لمواقع محدود في قطاع غزة ، رداً على صواريخ "تل ابيب "

المراسل العسكري لصحيفة يديعوت "يوآف زيتون" قال أن الهجوم على قطاع غزة صغير على مجمع لإنتاج القذائف وعدة مواقع فارغة تابعة للمقاومة هو بمثابة إشارة للمقاومة بأن "إسرائيل" لا تريد الانجرار إلى التصعيد - اتضح أن "حكم تل أبيب كحكم سديروت".

ومن جانبه بين المتحدث السابق باسم الجيش "رونين مانليس" " لا يهم إذا كنتم تعتقدون أن رد الاحتلال عادي أو أقل من عادي، وإذا كان إطلاق الصواريخ على غوش دان تجربة أو رسالة من المقاومة - الأهم وما يجب الاتفاق عليه هو أن الحرب الاخيرة على غزة كانت عملية عسكرية عادية وكانت إنجازاتها محدودة وقصيرة الأمد.

واعتبر آساف بوزايلوف، المراسل العسكري لقناة (كان) الإسرائيلية أن الهجوم المحدود الليلة ضد غزة، معناه أن "إسرائيل" قبلت حجة "البرق"، وهذا يعطي إشارة للمقاومة بأننا عاجزون ونطلب الشفقة.

ويشار الى ان طائرات الاحتلال قصفت الليلة الماضية عدداً من مواقع المقاومة في غزة رداً على اطلاق الصواريخ من غزة على "تل ابيب".

وتابع : لقد شاهدوا عجزنا وأطلقوا الصواريخ نحو الطائرات المقاتلة - من ينوي فعل شيء لا يتحدث، وتابع القوة هي أفضل علاج للقوة .