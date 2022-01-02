يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 2/1/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية مع انخفاض في سعر الدولار الأمريكي.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في فلسطين، بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 183.24 شيكل $58.87

سعر الذهب عيار 22 167.97 شيكل $53.96

اسعار الذهب عيار 21 160.34 شيكل $51.51

اسعار الذهب عيار 18 137.43 شيكل $44.15

سعر الذهب عيار 14 106.89 شيكل $34.34

سعر الذهب عيار 12 91.62 شيكل $29.43

اسعار أوقية الذهب 5,699 شيكل $1,831

اسعار جنيه الذهب 1,283 شيكل $412.09

اسعار كيلو الذهب 183,236 شيكل $58,868

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

1 يناير 183.24 160.34 137.43 106.89 91.62

31 ديسمبر 183.13 160.24 137.35 106.82 91.56

30 ديسمبر 181.50 158.82 136.13 105.88 90.75

29 ديسمبر 181.12 158.48 135.84 105.65 90.56

28 ديسمبر 180.25 157.72 135.19 105.15 90.13

27 ديسمبر 181.49 158.81 136.12 105.87 90.75

26 ديسمبر 183.45 160.53 137.59 107.01 91.73

25 ديسمبر 183.45 160.53 137.59 107.02 91.73

24 ديسمبر 183.45 160.53 137.59 107.02 91.73

23 ديسمبر 183.18 160.28 137.39 106.85 91.59