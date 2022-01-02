سعر الذهب في فلسطين اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:49 ص
02 يناير 2022
أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 2/1/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية مع انخفاض في سعر الدولار الأمريكي.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في فلسطين، بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 183.24 شيكل $58.87

سعر الذهب عيار 22   167.97 شيكل $53.96

اسعار الذهب عيار 21 160.34 شيكل $51.51

اسعار الذهب عيار 18 137.43 شيكل $44.15

سعر الذهب عيار 14   106.89 شيكل $34.34

سعر الذهب عيار 12   91.62 شيكل  $29.43

اسعار أوقية الذهب      5,699 شيكل  $1,831

اسعار جنيه الذهب      1,283 شيكل  $412.09

اسعار كيلو الذهب      183,236 شيكل       $58,868

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

1 يناير 183.24       160.34       137.43       106.89       91.62

31 ديسمبر     183.13       160.24       137.35       106.82       91.56

30 ديسمبر     181.50       158.82       136.13       105.88       90.75

29 ديسمبر     181.12       158.48       135.84       105.65       90.56

28 ديسمبر     180.25       157.72       135.19       105.15       90.13

27 ديسمبر     181.49       158.81       136.12       105.87       90.75

26 ديسمبر     183.45       160.53       137.59       107.01       91.73

25 ديسمبر     183.45       160.53       137.59       107.02       91.73

24 ديسمبر     183.45       160.53       137.59       107.02       91.73

23 ديسمبر     183.18       160.28       137.39       106.85       91.59

#سعر الذهب #سعر الذهب في فلسطين #سعر الذهب في فلسطين اليوم

متعلقات