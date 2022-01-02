الطقس : امطار متفرقة

يكون الطقس اليوم الاحد 2/1/2021غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبيا في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الاثنين 3/1/2022 : تبقى الفرصة سانحة لزخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد خاصة خلال الفترة الصباحية ، ويكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية في حين يسود جو أكثر اعتدالاً في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية . والله تعالى أعلم.

الثلاثاء 4/1/2021 لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية بشكل عام، وتسود اجواء غائمة جزئياً وباردة خصوصاً في الجبال، مع فرصة لتساقط الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط أحياناً، والله تعالى أعلم