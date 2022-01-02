بالفيديو والصور طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" تشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد منتصف الليلة، غارات جوية متتالية غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن الطيران الحربي أطلق 5 صواريخ على الأقل على موقع القادسية سبق ذلك قصف من طائرات الاستطلاع، مشيرا إلى انه لم يرد وقوع إصابات بشرية في المكان.

إلى ذلك، أطلقت المقاومة الفلسطينية نيران اسلحتها الرشاشة صوب طائرات الاحتلال التي تحلق في أجواء قطاع غزة.

وأضاف مراسلنا، أن مدفعية الاحتلال المتمركزة على الحدود استهدفت نقطة للضبط الميداني في منطقة الغول شمال بيت لاهيا، مشيرا إلى أنها جددت قصف ذات المكان بعدد من الصواريخ دون وقوع اصابات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلية" تقصف نقطة للضبط الميداني شمالي غربي قطاع غزة.

ووفق الاعلام العبري، فقد "بدأ سلاح الجو "الإسرائيلي بقصف أهداف في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ على سواحل تل أبيب".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "شنت طائرات ومروحيات حربية قبل قليل غارات جوية على مجموعة من الأهداف تابعة لحماس في خانيونس".

وأضاف: أن الدبابات الاسرائيلية" قصف نقاط عسكرية على الحدود مع قطاع غزة".

وأشار الناطق باسم الاحتلال أن حجم الأهداف ونوعيتها، يعتبر بمثابة رد على إطلاق الصاروخين صباح اليوم نحو شواطئ غوش دان، محملًا حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وتداعيات الأعمال المنطلقة من القطاع.









