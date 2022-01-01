تحليق مكثف لطائرات الإستطلاع "الإسرائيلية" في أجواء القطاع

أفاد مراسلنا مساء اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" الاستطلاعية تجوب أجواء قطاع غزة بشكل مكثف وعلى ارتفاعات منخفضة.

وأوضح مراسلناأ أن هناك تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المأهولة في أجواء قطاع غزة، وهي التي تعطي اللمسة الأخيرة قبل أي استهداف.

وكانت قالت مصادر عبرية، مساء اليوم السبت: "إن جيش الاحتلال يستعد الليلة للرد على الصواريخ التي أطلقت على "يافا- تل أبيب".

من جانبه قال المراسل العسكري "الإسرائيلي" يوسي يهوشع : "إسرائيل" تعتزم الرد على إطلاق الصواريخ صباح اليوم على منطقة "يافا الكبرى".

جدير ذكره أنه زعم جيش الاحتلال، صباح اليوم السبت، سقوط صاروخين على شاطئ ما يعرف "بتل أبيب" إطلقا من قطاع غزة.