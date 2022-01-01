مصادر عبرية: جيش الاحتلال يستعد الليلة للرد على صواريخ "تل أبيب"

قالت مصادر عبرية، مساء اليوم السبت: "إن جيش الاحتلال يستعد الليلة للرد على الصواريخ التي أطلقت على "يافا- تل أبيب".

وقال المراسل العسكري "الإسرائيلي" يوسي يهوشع : "إسرائيل" تعتزم الرد على إطلاق الصواريخ صباح اليوم على منطقة "يافا الكبرى".

وأضاف يهوشع : المعضلة إلى أي مدى سيكون الرد حتى لا تضر بمحاولة التوصل لاتفاق تهدئة ومن ناحية أخرى للحفاظ على الردع الذي حقق بعد عملية "حارس الأسوار".

وكانت نقلت قناة الميادين، اليوم السبت، عن وجود وساطة مصرية للضغط على الاحتلال لعدم الرد على الصواريخ التي انطلقت من غزة اليوم بالخطأ.

من جانبها أوصلت حركة حماس رسالة للمصريين بأن تجاوز الاحتلال قواعد الاشتباك سيؤدي لرد من المقاومة.

ومن ناحيتها زعمت مصادر عبرية :إن مسؤول مصري أكد أن محادثات التهدئة بين "إسرائيل" ومسؤولون في قطاع غزة قد فشلت .

جدير ذكره أنه زعم جيش الاحتلال، صباح اليوم السبت، سقوط صاروخين على شاطئ ما يعرف "بتل أبيب إطلقا من قطاع غزة .