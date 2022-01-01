بغداد تشهد مسيرة شعبية حاشدة في ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني

شهدت بغداد اليوم السبت، مسيرة شعبية حاشدة في ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد في يناير العام 2020.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن حشود المشاركين توافدوا إلى منطقة الجادرية بحضور شخصيات سياسية ودينية وأمنية بارزة، بينهم رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي، بالإضافة إلى الأمين العام لـ"حركة النجباء" أكرم الكعبي ورئيس تجمع علماء المسلمين خالد الملا.

وجاءت المسيرة تحت شعار "الرد المليوني" وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية اغتيال "قادة النصر" المهندس وسليماني.

وقال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، في كلمة له أمام المتظاهرين: "فتوى المرجعية والدور الايراني وبطولات قادة النصر حمت العراق من خطر داعش"، وأضاف أن "ثمن دماء قادة النصر سيكون خروج كامل القوات المحتلة من العراق".