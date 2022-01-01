الديمقراطية: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير هشام أبو هواش

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش

ويُشار إلى أنه دخل الأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 138 يومًا على التوالي، مرحلة الخطر الشديد، إذ قال شقيقه محمد أبو هواش: إن "أخي في اللحظات الأخيرة لحياته".

وأكد شقيق الأسير، أن المعتقل هشام منذ الساعة الثالثة فجرا لا يستفيق نهائيًا وهي بداية الدخول في غيبوبة.

من جانبه، أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، أنّ الأسير هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا الخليل، يواجه الموت في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، بسبب استمرار اضرابه عن الطعام، وتعنت الاحتلال في الافراج عنه.

ووجه النادي، نداءه لكافة جهات الاختصاص ولكافة المستويات بالتدخل بشكلٍ حاسم وجدي لإنقاذ حياة الأسير أبو هواش قبل فوات الآوان.

وشدّد أنّ المعركة التي يخوضها أبو هواش هي معركة من أجل كل فلسطينيّ واجه ويواجه هذه السياسة.

يُشار إلى أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، قد حذر الاحتلال، الخميس، من أنه "إذا استشهد الأسير هشام أبو هواش فإن حركته ستعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الإصرار".

وأضاف النخالة: "سنتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال"