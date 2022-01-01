حماس: تجاهل الاحتلال لمعاناة الأسير أبو هواش يؤكد نواياه العدوانية لإعدامهه

حمل الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير هشام أبو هواش، الذي يخوض اضراب عن الطعام لليوم الـ 139 على التوالي.

و أكد القانوع في تصريح له مساء السبت بأن حركته تتابع عن كثب التداعيات الخطيرة على حياة الأسير المضرب عن الطعام منذ 139 يوماً هشام أبو هواش.

و أوضح القانوع أن الاحتلال الصهيوني يستمر في تجاهل معاناته على الرغم من دخوله مرحلة الخطر الشديد، وهو ما يدلّل مجدداً على فاشيته في التعامل مع الأسرى، وتحديداً المضربين عن الطعام، ويؤكد نواياه العدوانية المبيتة بممارسة الإعدام البطيء ضد الأسير أبو هواش.

و حذر الناطق باسم حماس الاحتلال الصهيوني من الاستمرار في غيّه وغطرسته في تجاهل معاناة أسرانا البواسل.

و دعا القانوع كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى الخروج عن صمتها، والقيام بواجبها، وتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الأسرى، وخاصة المضربين عن الطعام، والعمل على إنقاذ حياتهم.

كما طالب أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الالتحام مع قضية الأسرى، وتشكيل أوسع حالة تضامن وإسناد مع الأسير أبو هواش.