تحذيرات من تغذية الأسير أبو هواش قسريا

حذرّ المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، من إمكانية لجوء الاحتلال لتغذية الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش قسريا، تحت ذريعة التدخل للحفاظ على حياته.

وأوضح عبد ربه في تصريح صحفي، أنّ أطباء الاحتلال قد يتعمدون اللجوء إلى التغذية القسرية بحجة التدخل الطبي لحماية المريض، بدلا من إنهاء ملفه.

وبين أن الأسير أبو هواش يعاني من تدهور خطير في صحته، "فغالبية أعضاءه الداخلية تعاني من التلف، ويعاني من ضمور في عضلات جسده".

وأبو هواش مضرب عن الطعام لأكثر من 138 يوما، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري.

ويرفض الاحتلال الافراج عن أبو هواش، رغم عدم وجود أي اعترافات عليه وتصر على ابقاءه في الاعتقال الإداري.