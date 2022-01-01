أسرى الجهاد: أي مكروه يحصل لأبو هواش يستدعى الرد من أسرى الحركة ضد السجان

حذرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من حدوث أي مكروه قد يحصل للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش لليوم 138 على التوالي، وسط خشية من استشهاده بعد تدهور حالته الصحية.

وأكدت الهيئة القيادية لأسرى الجهاد، أنه إذا ما حدث للأسير هشام إسماعيل أبو هواش أي مكروه؛ فإن ذلك يستدعى الرد الفوري والحقيقي من أسرى الحركة في السجون والمعتقلات ضد السجان، وقواته مهما بلغت الأثمان.

وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم، بأن سلطات الاحتلال ترفض الإدلاء بأي معلومات عن مصير الأسير المضرب عن الطعام هشان أبو هواش الذي دخل ببداية غيبوبة منذ الأمس.

ونبه أبو بكر، في تصريح صحفي، من أن الأسير أبو هواش "قد يُعلن عن استشهاده بأي لحظة، والاحتلال لا يكترث بوضعه وقرر إعدامه".

من جهته، أشار مركز حنظلة للأسرى والمحررين، إلى أن الأسير أبو هواش يتعرض لتصفية بطيئة عبر حالة المماطلة من قبل الاحتلال في إنهاء اعتقاله.

أكّد المحامي جواد بولس واستنادًا على تقرير طبي صادر عن أطباء لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 138 يومًا، يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وأنّه في حالة حرجة للغاية.

وبيّن بولس، أن الأطباء أرفقوا ملاحظات أساسية ومهمة في التقرير تتمثل، برفض الطاقم الطبي في المستشفى بتزويدهم بمعلومات عن الوضع الصحي لهشام، إضافة إلى عدم قدرة الأطباء الذين قاموا بزيارته ، باستيعاب تصرف الأطباء في المستشفيات السابقة بموافقتهم بإعادته إلى السجن ، رغم إقرار التقارير بخطورة وضعه الصحي ، وأبدوا نوع من الاستغراب والدهشة ، علاوة على الإشارة إلى البديهيات الطبية العالمية والمحلية أن المعتقل الذي يتجاوز إضرابه اليوم الـ55، عمليا هو بحالة مواجهة للموت الفجائي ، ويجب أن يبقى في المستشفى.

وكان نادي الأسير قد وجه نداءه مجددًا لكافة جهات الاختصاص ولكافة المستويات بالتدخل بشكلٍ حاسم وجدي لإنقاذ حياته قبل فوات الآوان ، مشددًا على أنّ المعركة التي يخوضها أبو هواش هي معركة من أجل كل فلسطينيّ واجه ويواجه هذه سياسة الاعتقال الإداريّ.

يُشار إلى أنّ المعتقل ابو هواش البالغ من العمر (40 عامًا) من دورا/ الخليل، وهو معتقل إداريّا في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020. وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.