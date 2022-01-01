دعوات للتغريد على وسم (#التحذير_الأخير) نصرةً للأسير هشام أبو هواش

دعا نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، جميع مستخدمي المواقع الاجتماعية إلى التغريد على وسم (#التحذير_الأخير)، استجابة لتصريح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، في الرد على الاحتلال الإسرائيلي حال استشهد الأسير هشام أبو هواش.

ودخل الأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 138 يومًا على التوالي، مرحلة الخطر الشديد، إذ قال شقيقه محمد أبو هواش: إن "أخي في اللحظات الأخيرة لحياته".

وأكد شقيق الأسير، أن المعتقل هشام منذ الساعة الثالثة فجرا لا يستفيق نهائيًا وهي بداية الدخول في غيبوبة





من جانبه، قالت مصادر فلسطينية لقناة الجزيرة، اليوم، إن سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت رفع جهوزيتها العسكرية في صفوف مجاهديها في ظل مماطلة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش لليوم 138 يومًا على التوالي، وسط تدهور حالته الصحية.

وأضافت المصادر ذاتها للجزيرة: أن "سرايا القدس ترفع حالة الجهوزية، ونفذت إخلاء للمواقع العسكرية، كما أنها أوقفت كافة الانشطة التدريبية في مواقعها العسكرية، وورش التصنيع كافة".

من جهته، أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، أنّ الأسير هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا الخليل، يواجه الموت في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، بسبب استمرار اضرابه عن الطعام، وتعنت الاحتلال في الافراج عنه.

نادي الأسير، وجه، نداءه لكافة جهات الاختصاص ولكافة المستويات بالتدخل بشكلٍ حاسم وجدي لإنقاذ حياة الأسير أبو هواش قبل فوات الآوان.

وشدّد أنّ المعركة التي يخوضها أبو هواش هي معركة من أجل كل فلسطينيّ واجه ويواجه هذه السياسة.

يُشار إلى أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، قد حذر الاحتلال، الخميس، من أنه "إذا استشهد الأسير هشام أبو هواش فإن حركته ستعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الإصرار".

وأضاف النخالة: "سنتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال"