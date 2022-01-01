كتيبة جنين تعلن النفير العام في صفوف مقاتليها امتثالاً لتصريحات القائد النخالة حول وضع الأسير أبو هواش

أعلنت كتيبة جنين في الضفة المحتلة، اليوم السبت، حالة النفير العام في صفوف مقاتليها امتثالاً لتصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة حول وضع الأسير المضرب عن الطعان هشانم أبو هواش.

وهددت كتيبة جنين، أنه وستُذيق العدو الويلات، حال استشهد الأسير أبو هواش الذي تدهورت صحته صباح اليوم ودخل في مرحلة الغيبوبة.

إليك نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

"ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ"

صادر عن كتيبة جنين

بعد أن تلقينا تصريحات الأمين العام القائد زياد النخالة حفظه الله، حول ما يتعرض له الأسير هشام أبوهواش،نعلن النفير العام في صفوف مقاتلينا، ونحن على جهوزية كاملة، وسنذيق العدو الويلات وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون....

كتيبة جنين

السبت 1 يناير 2022