داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غداً الأحد

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (1 يناير).

وبينت الهيئة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن السفر ليوم غداً الأحد سيكون للمتأخرون من الكشف السابق + الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2022/1)، بالإضافة إلى جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/1)، داعية المدرجة اسماؤهم في الكشوفات لضرورة التواجد الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أن إجراء فحص كورونا لكشف الجوازات المصرية وللحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، سيكون اليوم وحتى الساعة 2 مساء في مركزي (شهداء الشاطئ) بغزة و(شهداء خانيونس) فقط، مبينة بأن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد هي كالتالي:

- الأحد 1/2: فحص الحافلتين (3+4).

- الإثنين 1/3: فحص الحافلتين (5+6).

- الثلاثاء 1/4: فحص الحافلتين (7+8).

-الأربعاء 1/5: فحص الحافلتين (9+10).

وطالبت الهيئة في بيانها المسافرين بضرورة التزام بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.

للاطلاع على الكشف المسافرين الجديد رقم (2022/1) اضغط هنا

وكشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/1) هنا