قوات الاحتلال تعتقل محررين من الجهاد في الخليل

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم السبت، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية، طالت نشطاء وأسرى محررين من حركة الجهاد الإسلامي.

وطالت حملة الاعتقالات قادة محررين من الجهاد الإسلامي، وهما: إسماعيل يوسف طميزة (42 عاماً)، وأكرم يوسف فسيسي (38 عاماً) من بلدة اذنا بالخليل المحتلة.

والأسير الفسيسي هو أحد أبطال معارك الأمعاء الخاوية، حيث أضرب عن الطعام أكثر من مرة رفضاً للاعتقال الإداري، وجدد الاعتقال الإداري له أكثر من أربع مرات متتالية، وأمضى ثمانية سنوات في سجون الاحتلال على عدة فترات، كان أخرها عام 2019، وتعرض للتهديد بالاعتقال من جهاز الشاباك الصهيوني قبل عدة أيام.

بينما أمضى الأسير طميزة في سجون الاحتلال ما يزيد عن ثمانية سنوات على عدة فترات.

يذكر أن قوات الاحتلال تقوم بحملة مداهمات واعتقالات واسعة بحق قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة المحتلة.