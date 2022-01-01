هل الصواريخ إنذار تحذيري مع بداية العام 2022 لـ"إسرائيل"؟

علق مراسل "يديعوت احرونوت" للشؤون الأمنية" يوسي يهوشاع"، عن عملية سقوط صاروخين قبالة مدينة تل أبيب زعم جيش الاحتلال اطلاقهما من قطاع غزة.

وقال مراسل "يديعوت احرونوت" :"حادثة غير عادية أطلق صاروخان من غزة باتجاه وسط البلاد، سقط أحدهما في البحر أمام تل أبيب، والآخر من الجنوب، في البحر أيضًا،‏ لم يتم تشغيل أي إنذار، ‏ في إسرائيل ، يجري النظر في الرد".

فيما علق أمير بوخبوط من موقع والا للشؤون العسكرية، قائلا "يعتقد أن الأمور ستذهب لتفسيرات مثل : الصواريخ أطلقت في إطار تجربة من غزة؟ أطلقت نحو الغرب، وليس الشمال (إذا كان هذا ما حدث)، هل عدنا إلى البرق؟ تماس كهربائي؟ تنظيمات متمردة؟".

وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قد زعم صباح اليوم بأن صاروخين أطلقا من قطاع عزة وسقطا قبالة شواطئ منقطة يافا-جوش دان، لم تفعل على أثرها صفارات الإنذار.