شرطة المرور بغزة توضح حالة الطرق لليوم السبت

نشرت شرطة المرور في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، التقرير اليومي الخاص بحالة الطرق في القطاع خلال الـ24ساعة الماضية.

وجاء في التقرير الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن حالة الطرق تشهد حركة مرورية هادئة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، منوهة لاستمرار استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية.

وفيما يلي تقرير الشرطة كاملاً:

🔴 حالة الطرق لهذا الصباح السبت 01/01/2022

🔶 حركة مرورية هادئة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

🌧️ تتأثر البلاد اليوم السبت، بمنخفض جوي يصحبه سقوط زخات متفرقة من الأمطار، لذا عزيزي السائق يتوجب عليك السير بحذر وعدم السرعة تفاديا للانزلاق والتسبب بحوادث سير، بسبب تجمعات مياه الأمطار الموجودة على الطريق.

👈 ننوه عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية ، لذلك ندعو السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

👈 نعلمكم بإعادة فتح شارع الجلاء وشارع الوحدة "محيط برج الجوهرة" بشكل جزئي.

👈🏻 عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177.

🔴 يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.

صحبتكم السلامة دوما برفقة العائلة ..