بالفيديو جيش الاحتلال يزعم اطلاق صواريخ من غزة تجاه "تل أبيب"

زعم جيش الاحتلال "الاسرائيلي"، صباح اليوم السبت، إطلاق عدد من الصواريخ تجاه مدينة "تل أبيب" من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي :"في وقت سابق من صباح اليوم ، تم تحديد عمليتي إطلاق من قطاع غزة إلى البحر الأبيض المتوسط ​​سقطتا قبالة ساحل غوش دان."

وأضاف:"وفقًا لهذه السياسة ، لم يتم تفعيل أي تحذير ولم يتم إجراء أي اعتراضات".

بدروه، قال المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن أحد الصواريخ سقط قبالة سواحل بات يام، والآخر قرب شاطئ بلماخيم.

وبين المراسل "الإسرائيلي" أن الجيش الإسرائيلي ينظر في إمكانية الرد على إطلاق هذه الصواريخ عقب الانتهاء بشكل كامل من التحقيق في الحادث.

وفيما يلي مقطع فيديو نشرته وسائل الاعلام الإسرائيلية، تزعم أنه لموقع سقوط الصواريخ.