طالع أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 1-1-2022

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 1 يناير 2022 بالتوازي مع صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر ليسجل نحو 8158 دينارا (58.71 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر في ختام تعاملات اليوم السبت ليصل إلى 6119 دينارا (44.03 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4759 دينارا (34.25 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 4079 دنانير (29.35 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر اليوم ليسجل نحو 7139 دينارا (51.37 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر خلال تعاملات اليوم نحو 253.720 دينار (1826 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب في الجزائر اليوم، فقد سجل نحو 57.109 دينار .