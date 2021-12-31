أحداث يترقبها العالم عام 2022

ساعات قليلة ونودع العام 2021 وندخل العام 2022، الذي سيشهد أحداثاً وتداعيات لا تقل أهمية عما جرى خلال العام المنصرف.

وستكون أحداث العام 2022 متباينة ما بين مناسبات سياسية كالانتخابات الرئاسية الفرنسية، ورياضية كافتتاح كأس العالم في قطر، فضلاً عن أحداث اقتصادية واجتماعية.

وفيما يلي أبرز الأحداث التي سنكون على موعد معها في العام الجديد.

يناير

1 يناير دخول المسافرين إلى السعودية عبر تطبيق "تأشير".

9 يناير انطلاق كأس أفريقيا لكرة القدم في الكاميرون.

فبراير

4 فبراير انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في الصين وسط مقاطعة معظم الدول الغربية للبطولة.

مارس

12 مارس انطلاق القمة العربية في الجزائر بعد أن توقفت في العام 2020 بسبب وباء كورونا.

28 مارس انطلاق قمة الإمارات للاستثمار "إنفستوبيا".

31 مارس اختتام معرض "إكسبو دبي 2020".

أبريل

2 أبريل أول أيام رمضان وفق الحسابات الفلكية.

10 أبريل انطلاق الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

مايو

2 مايو عيد الفطر السعيد وفق الحسابات الفلكية.

10 مايو انطلاق دورة الألعاب الخليجية.

14 مايو الرئيس الفرنسي المنتخب يتولى مهامه رسمياً.

15 مايو انطلاق الانتخابات النيابية الفرنسية.

28 مايو إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في سانت بطرسبرغ.

يونيو

8 يونيو انطلاق قمة مجموعة 20 الـ17 في مدينة نيودلهي الهندية.

يوليو

8 يوليو وقوف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات.

9 يوليو عيد الأضحى المبارك.

25 يوليو الاستشارة الشعبية حول الإصلاحات الدستورية في تونس.

أغسطس

4 أغسطس اختتام بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للشباب.

سبتمبر

20 سبتمبر انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أكتوبر

31 أكتوبر انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون.

نوفمبر

3 نوفمبر بدء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

21 نوفمبر انطلاق كأس العالم 2022 في دولة قطر.

ديسمبر

18 ديسمبر اختتام كأس العام 2022 في قطر.