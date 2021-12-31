أسير محرر: قضية الأسير أبو هواش تحدد ما اذا كانت المنطقة مقبلة على حرب أو هدوء

قال الأسير المحرر محمد علان إن الأسير هشام أبو هواش وصل في اضرابه إلى رقم قياسي.

و دعا المحرر علان في تصريح له اليوم الجمعة لتقديم المزيد من التضحيات لنصرة الأسير هشام أبو هواش.

و وفقاً للمحرر علان، فإن المنطقة مقبلة إما على هدوء أو على حرب ومن يحدد ذلك هي قضية الأسير أبو هواش.

و لفت الأسير المحرر الى أن العدو يعرف حجم الخطورة بعد تهديدات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

و قال: "إن المقاومة اثبتت للعالم أجمع أن أي أسير فلسطيني يستحق أن تخاض لأجله الحروب".

و أكد المحرر علان على أن الاحتلال سيرضخ في قضية الأسير أبو هواش ولن يستطيع مواجهة المقاومة.

يذكر بأن الأسير هشام إسماعيل أبو هواش؛ يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 137 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي.

وكان قد حذر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، أمس الخميس، أنه إذا استشهد الأسير أبو هواش سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الاصرار.

وهدد القائد النخالة، في بيان صحفي، أمس، أن الجهاد الاسلامي ستتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال.

يُشار إلى أن الأسير أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير جدًا بينما يواصل إضرابه عن الطعام رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري.

ووفق هيئة الأسرى، فإن أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير نتيجة إضرابه عن الطعام، وإن صحته تتراجع بشكل ملحوظ، وأصبح في دائرة الخطر الشديد، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.

وأكدت الهيئة، أن وزن الأسير أبو هواش تناقص بشكل كبير ووصل إلى نحو 40 كيلوغرمًا، ويعاني من حالة هزال عام وإنهاك، ما انعكس على حالة أجهزته الداخلية التي تأذت بشكل كبير بفعل فقدانه للسوائل والفيتامينات الضرورية للجسم.