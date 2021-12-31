صحيفة عبرية: حكومة بينيت هي الأسوأ في تاريخ "اسرائيل"

ذكرت صحيفة معاريف العبرية مساء اليوم الجمعة، أن الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت هي الأسوأ في تاريخ "إسرائيل".

وقالت الصحيفة العبرية، إن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الحكومةالحالية بإدارة نفتالي بينيت ويائير لابيد هي الأسوأ بين جميع الحكومات التي مرت على "إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة، أن من بين أسباب جعل حكومة بينيت هي الأسوأ أنها تعارض تقريبا كل اتفاقية مع إيران، ورئيسها يقاطع المبعوث الأمريكي الذي يتعامل مع الموضوع.

وأضافت أن تلك الحكومة في نظرها تبدو الحرب ضد إيران مفضلة، وهي تعتقد أنها ستفوز في مثل هذه الحرب أيضًا.

وأشارت إلى ان هذه الحكومة أعلن رئيسها أنه لن تكون هناك مفاوضات مع الفلسطينيين، وتواصل سياسات الفصل العنصري التي اتبعها أسلافها وتعمقها.