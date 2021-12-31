"الجهاد" تنعي الشهيد ريان وتؤكد استمرار نهج المقاومة والصمود

نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد البطل أمير ريان، الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة بزعم تنفيذ عمليه طعن مؤكدة استمرار شعبنا على نهج المقاومة والصمود.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية طارق عزالدين: "إن اعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للشهيد أمير ريان يؤكد أن تمادي الاحتلال في إجرامه وعدوانه المستمر بحق أبناء شعبنا العزل ممنهج وغير مسبوق، بقرار وغطاء من حكومة الاحتلال وقادة جشيه المجرم.

وأضاف عزالدين في تصريح صحفي: "إن كل محاولات الإرهاب والقتل والتنكيل لن تثني أحرار شعبنا عن القيام بواجبهم المقدس، وأن دماء الشهداء تزيدنا إصراراً على المضي قدماً حتى النصر والتحرير".

نص البيان كاملًا:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية أ. طارق عزالدين

استمرار سياسة الإعدامات على أيدي قوات الاحتلال جريمة حرب

لقد أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم وبدم بارد على إعدام الشاب أمير عاطف خضر ريان (36 عامآ) من بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، وهذه جريمة حرب يستوجب الرد عليها ومحاكمة الاحتلال على هذا الإرهاب المنظم.

إن تمادي الاحتلال في إجرامه وعدوانه المستمر بحق أبناء شعبنا العزل ممنهج وغير مسبوق، بقرار وغطاء من حكومة الاحتلال وقادة جشيه المجرم.

إننا وإذ ننعى الشهيد البطل أمير ريان، نؤكد على استمرارنا على نهج المقاومة والصمود، وأن كل محاولات الإرهاب والقتل والتنكيل لن تثني أحرار شعبنا عن القيام بواجبهم المقدس، وأن دماء الشهداء تزيدنا إصراراً على المضي قدماً حتى النصر والتحرير.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية

27 جمادى الأولى 1443هـ - 31 ديسمبر 2021م