لجان المقاومة تحمل الاحتلال لمسؤولية عن تبعات تدهور الحالة الصحية للأسير أبو هواش

حذرت لجان المقاومة في فلسطين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تبعات تدهور الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش.

و أكدت لجان المقاومة أن تعرض الأسير أبو هواش للاستشهاد يستدعي رد المقاومة بمعركة لن يتردد فيها المجاهدون عن القيام بكل ما عليهم من واجبات ونتوعده بدفع الثمن.

وكانت القناة العبرية 14 اكدت نقلاً عن مسؤولين في مستشفى "آساف هاروفيه" أن الأسير هشام أبو هواش يواجه خطر "الموت" في كل لحظة، وقد يحدث هذا خلال ساعات أو أيام.

يشار إلى أن الأسير أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير جدًا بينما يواصل إضرابه عن الطعام رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري.

ووفق هيئة الأسرى، فإن أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير نتيجة إضرابه عن الطعام، وإن صحته تتراجع بشكل ملحوظ، وأصبح في دائرة الخطر الشديد، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.