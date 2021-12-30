"مهجة القدس": الأسير المجاهد صلاح الدين كميل يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد صلاح الدين ناجح محمد كميل (28 عامًا) من بلدة قباطية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 16 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 31/08/2020م، ووجهت له تهمة القيام بنشاطات ضد الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر صلاح الدين كميل ولد بتاريخ 07/04/1993م، وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن مجدو.

و قدمت مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئـة القـلبية الـحـارة من الأســـيـر المـحـرر صـلاح الدين كميل وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.