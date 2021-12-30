القيادي شهاب: سرايا القدس ستتعامل مع أي مكروه يجري للأسير أبو هواش ولن تغفر للعدو

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داود شهاب، أن الحرب التي يخوضها الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش في سجون الاحتلال هي حرب وجودية على الهوية الفلسطينية.

وقال شهاب في كلمة خلال وقفة داعمة للأسير أبو هواش، تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، إن جريمة هشام تتمثل في تمسكه بالثوابت الوطنية الدفاع عن الرواية الفلسطينية، والتي أحد معالمها شجرة الزيتون.

ووجه شهاب لأبناء الأسير أبو هواش: "والدكم ليس هزيلا، من يمتلك الإرادة ليس بالهزيل، بل الهزيل من تسللت الهزيمة والوهم إلى نفوسهم وضمائرهم والانحراف عن البوصلة الوطنية".

وشدد على أن المقاومة وسرايا القدس ستتعامل مع أي مكروه يجري للأسير أبو هواش على أنه اغتيال وسيجري الرد عليه من هذا المنطلق.

وذكر أن الاعتقال الاداري لن يستسلم أمامه الأسرى الأبطال، مبينًا ان معارك ضد الاحتلال ستستمر في سجون "الإسرائيلية".

وأشار شهاب، إلى أن الأسير أبو هواش، وأمثاله من الأسرى هم أشجع الرجال الذي لا يبيعون ولا يفرطون بحقوقهم، مبينا أنهم على ثقة بنصر الله.

وتساءل شهاب: "اليوم يمضي على إضراب أبو هواش 136 يوما، ماذا فعل المجتمع الدولي والعالم، ماذا قدموا، هل أدركوا الخطر الذي يهدد حياة الانسان الفلسطيني، أم ينتظرون أن نستسلم لمشيئة العدو وقتل هشام"، لافتا أنهم اتخذوا قرارا بالاستخفاف بالشعب الفلسطيني".

كما شدد قائلا: " لن نصمت أمام محاولات العدو المتكررة لقتل هشام أبو هواش، وهذا المحاولات انتقام لأنه يتمسك بالهوية والانتماء لفلسطين ولا يساوم على الثوابت الوطنية".

يشار إلى أن الأسير أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير جدًا بينما يواصل إضرابه عن الطعام رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري.

ووفق هيئة الأسرى، فإن أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير نتيجة إضرابه عن الطعام، وإن صحته تتراجع بشكل ملحوظ، وأصبح في دائرة الخطر الشديد، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.

وأوضحت أن وزنه تناقص بشكل كبير ووصل إلى نحو 40 كيلوغرمًا، وحالة الهزال العام والإنهاك الذي يعاني منها، انعكاس لحالة أجهزته الداخلية التي تأذت بشكل كبير بفعل فقدانه للسوائل والفيتامينات الضرورية للجسم.



























