محلل سياسي: تهديد القائد النخالة جاء في المسار والتوقيت الصحيح

أكد الكاتب والمحلل السياسي حسن لافي، مساء اليوم الخميس، أن "سرايا القدس" حاضرة دائماً للدفاع عن الأسرى والمسرى.

وقال المحلل لافي: "إن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة رجل صادق ولا تهمه كافة الحسابات".

وشدد على، أن تهديد القائد زياد النخالة جاء في مساره الصحيح وفي توقيته الصحيح، موضحاً أن الاحتلال يدرك معادلة توازن الردع بينه وبين المقاومة الفلسطينية.

وكان حذر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، أنه إذا استشهد الأسير أبو هواش سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الاصرار.

وهدد القائد النخالة، في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، أن الجهاد الاسلامي ستتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال.

يشار إلى أن الأسير أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير جدًا بينما يواصل إضرابه عن الطعام رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري.

ووفق هيئة الأسرى، فإن أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير نتيجة إضرابه عن الطعام، وإن صحته تتراجع بشكل ملحوظ، وأصبح في دائرة الخطر الشديد، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.

وأوضحت الهيئة، أن وزن الأسير أبو هواش تناقص بشكل كبير ووصل إلى نحو 40 كيلوغرمًا، وحالة الهزال العام والإنهاك الذي يعاني منها، انعكاس لحالة أجهزته الداخلية التي تأذت بشكل كبير بفعل فقدانه للسوائل والفيتامينات الضرورية للجسم.