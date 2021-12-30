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كورونا غزة : حالة وفاة و"124" إصابة جديدة خلال 24 ساعة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:33 ص
30 ديسمبر 2021
كورونا غزة : حالة وفاة و"124" إصابة جديدة خلال 24 ساعة
#كورونا
#اصابات كورونا
#وفيات كورونا
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