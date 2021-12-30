أمريكي كان ينوي ارتكاب مجزرة وقتل "جو بايدن" و"أنتوني فاوتشي"

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل مدجج بالسلاح في ولاية أيوا بعد أن أخبر ضباط الشرطة بأنه “سيفعل كل ما يلزم” لقتل قادة الحكومة ومجموعة من القادة والمسؤولين، بما في ذلك الرئيس جو بايدن وكبير المستشارين الطبيين، الدكتور أنتوني فاوتشي، وفقاً لما ذكرته السلطات في وثائق المحكمة أمس الأربعاء.

ووفقاً لسجلات الشريف في مقاطعة بوتاواتامي، فقد تم احتجاز كواتشوا بريليون (25 عاما) في سجن المقاطعة بمنطقة كاونسل بلاف.

وكشف وكيل مكتب “الخدمة السرية” جاستن لارسون في الشكوى الجنائية أنه تم العثور على ذخيرة ومخازن ودروع وبنادق في مركبة ومنزل المتهم.

وأكد لاسون أن بريليون غادر منزله في ولاية كاليفورنيا، وقاد سيارته باتجاه واشنطن بهدف قتل مجموعة من الأشخاص في السلطة.

وذكر لارسون أن المتهم أقر بأنه كان ينوي قتل “الأشرار” في البيت الأبيض إضافة إلى الرئيس السابق باراك أوباما ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ.

ووفقاً لوثائق المحكمة، استخدم المتهم تطبيقات للخرائط على هاتفه لتحديد وجهته إلى البيت الأبيض.