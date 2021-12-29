ثلاث اصابات احداها خطيرة برصاص الاحتلال في مواجهات شمال القدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:59 م
29 ديسمبر 2021
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أصيب ثلاثة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في حي كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، فيما اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة  شابين من "حي كفر عقب".

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شابًا أصيب بالرصاص الحي في البطن، وُصفت حالته بـ "الخطيرة" ، مشيرةً إلى إصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وصلت من مخيم قلنديا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وفي الوقت ذاته أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت الشاب مالك عيسى صرعاوي، والشاب محمد راتب صرعاوي من "حي كفر عقب" شمال القدس المحتلة.

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