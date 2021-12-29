أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:37 م
29 ديسمبر 2021
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شهدت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 تراجعًا واضحًا في التعاملات المبكرة لسوق الذهب رغم صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وفي هذه المقالة سننشر لكم الاسعار بالأسواق المحلية في الاراضي الفلسطينية بالعملة المحلية الشيكل الاسرائيلي والدولار الامريكي وذلك على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 181.12 شيكل $58.06

سعر الذهب عيار 22  166.03 شيكل $53.22

اسعار الذهب عيار 21 158.48 شيكل $50.80

اسعار الذهب عيار 18 135.84 شيكل $43.54

سعر الذهب عيار 14  105.65 شيكل $33.87

سعر الذهب عيار 12  90.56 شيكل  $29.03

اسعار أوقية الذهب     5,633 شيكل  $1,806

اسعار جنيه الذهب      1,268 شيكل  $406.41

اسعار كيلو الذهب      181,117 شيكل       $58,058

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

28 ديسمبر     180.25       157.72       135.19       105.15       90.13

27 ديسمبر     181.49       158.81       136.12       105.87       90.75

26 ديسمبر     183.45       160.53       137.59       107.01       91.73

25 ديسمبر     183.45       160.53       137.59       107.02       91.73

24 ديسمبر     183.45       160.53       137.59       107.02       91.73

23 ديسمبر     183.18       160.28       137.39       106.85       91.59

22 ديسمبر     183.87       160.89       137.91       107.26       91.94

21 ديسمبر     182.11       159.35       136.59       106.23       91.06

20 ديسمبر     182.55       159.73       136.91       106.49       91.27

19 ديسمبر     180.82       158.22       135.62       105.48       90.41

 

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