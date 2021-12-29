شهدت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 تراجعًا واضحًا في التعاملات المبكرة لسوق الذهب رغم صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وفي هذه المقالة سننشر لكم الاسعار بالأسواق المحلية في الاراضي الفلسطينية بالعملة المحلية الشيكل الاسرائيلي والدولار الامريكي وذلك على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 181.12 شيكل $58.06

سعر الذهب عيار 22 166.03 شيكل $53.22

اسعار الذهب عيار 21 158.48 شيكل $50.80

اسعار الذهب عيار 18 135.84 شيكل $43.54

سعر الذهب عيار 14 105.65 شيكل $33.87

سعر الذهب عيار 12 90.56 شيكل $29.03

اسعار أوقية الذهب 5,633 شيكل $1,806

اسعار جنيه الذهب 1,268 شيكل $406.41

اسعار كيلو الذهب 181,117 شيكل $58,058

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

28 ديسمبر 180.25 157.72 135.19 105.15 90.13

27 ديسمبر 181.49 158.81 136.12 105.87 90.75

26 ديسمبر 183.45 160.53 137.59 107.01 91.73

25 ديسمبر 183.45 160.53 137.59 107.02 91.73

24 ديسمبر 183.45 160.53 137.59 107.02 91.73

23 ديسمبر 183.18 160.28 137.39 106.85 91.59

22 ديسمبر 183.87 160.89 137.91 107.26 91.94

21 ديسمبر 182.11 159.35 136.59 106.23 91.06

20 ديسمبر 182.55 159.73 136.91 106.49 91.27

19 ديسمبر 180.82 158.22 135.62 105.48 90.41